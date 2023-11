Bildrechte: IMAGO / Fotostand

Basketball | BBL Weißenfels feiert in Rostock ersten Auswärtssieg der Saison

7. Spieltag

10. November 2023, 22:26 Uhr

Die Basketballer vom Syntainics MBC haben den ersten Auswärtssieg in dieser Saison gefeiert. Die Weißenfelser behielten am Freitag bei den Rostock Seawolves mit 97:85 (53:50) die Oberhand und haben mit dem zweiten Sieg in Folge Anschluss ans Mittelfeld gefunden.