Stefan Bircevic wird künftig nicht mehr für den Syntainics MBC auf Korbjagd gehen. Wie der Basketball-Bundesligist am Montag (23. Oktober) bekanntgab, einigten sich Verein und Spieler auf eine vorzeitige Vertragsauflösung. Wegen einer Knieverletzung muss der 33-jährige Serbe vorerst eine sportliche Pause einlegen, zeitnah wird er in seine Heimat zurückkehren. Ohne Bircevic hatten die weiter sieglosen Wölfe am Sonntagnachmittag (22. Oktober) auch gegen die Bamberg Baskets mit 86:94 verloren und waren ans Tabellenende gerutscht.