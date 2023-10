Es läuft weiter wie geschmiert für die Niners Chemnitz. Nach souveränem Einzug ins Pokal-Viertelfinale und dem unter der Woche gefolgten Gala zum Auftakt des Fiba Europe Cups legte die Mannschaft von Cheftrainer Rodrigo Pastore am Sonntagnachmittag (22. Oktober) auch in der Bundesliga nach. Das letztendlich deutliche 78:62 (37:28) über BG Göttingen bedeutete den dritten BBL-Sieg in Serie.