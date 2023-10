Im Viertelfinale wartet nun ein absolutes Brett auf die Weißenfelser. Vor heimischer Kulisse emfängt man Alba Berlin. Das teilte der MBC am Montag (16. Oktober) mit. Das Duell gegen den Rekordpokalsieger (elf Titel) findet am 9./10. Dezember statt. Das genaue Datum und die Tipoff-Zeit werden in den kommenden Tagen festgelegt, wie der MBC mitteilte.