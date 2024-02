Die Basketballer des MBC Syntainics können ihre sportliche Talfahrt nicht stoppen. Die Weißenfelser verloren am Dienstag ihr Gastspiel bei den Basketball Löwen Braunschweig mit 81:88 (50:36) und gaben dabei eine 19-Punkte-Führung aus der Hand. Nach der vierten Niederlage in Serie schweben die Schützlinge von Trainer Predrag Krunic als Tabellen-15. weiterhin in akuter Abstiegsgefahr. Den größten Anteil am fünften Erfolg der Braunschweiger in Serie hatte T.J. Crockett Jr. (23). Für die Gäste erzielte Johnathan Stove (24) die meisten Punkte.