Basketball | BBL Niners verpflichten kenianischen Flügelspieler Tylor Ongwae

Zum ersten Mal in ihrer fast 25-jährigen Vereinsgeschichte haben die Niners Chemnitz einen Kenianer verpflichtet. Der 2,01 Meter große und 93 Kilogramm schwere Flügelspieler Tylor Okari Ongwae einigte sich mit den Sachsen auf einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison und soll bestenfalls schon am morgigen Samstag in Chemnitz eintreffen, teilte der Bundesligist am Freitag mit.