Es geht wieder los bei den Niners Chemnitz. Der BBL-Halbfinalist der Vorsaison ist in die neue Spielzeit gestartet. Niners-Coach Rodrigo Pastore forderte sein 13-köpfiges Team zum Trainingsauftakt am Donnerstag (15.08.2024) gleich mit zwei schweißtreibenden Zwei-Stunden-Einheiten.

Neben den vier Spielern, die bereits in der vergangenen Saison das Niners-Trikot trugen, waren sieben Neuzugänge und zwei Nachwuchsspieler dabei. Routinier und Kapitän Jonas Richter freut sich auf das neue Team und die neue Saison: "Wir sind dieses Jahr ein sehr physisches Team", sagt er am Mikrofon von SPORT IM OSTEN: "Ein sehr großes Team, alle sind sehr athletisch, können viel rennen, können gut verteidigen. Wir werden wieder schnell spielen, so wie man es von uns kennt." Neben Richter sind auch Deandre Lansdowne, Jeff Garrett und Aher Uguak in Chemnitz geblieben.