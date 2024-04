Vor 4.306 Zuschauern in der Chemnitzer Messehalle avancierte einmal mehr Kevin Yebo zum wichtigsten Faktor für die Gastgeber. In nur knapp 19 Minuten auf dem Parkett steuerte der Center 23 Punkte, sechs Rebounds, drei Assists und drei Steals zum sechsten Sieg in den letzten sieben Partien bei. Neben Yebo punkteten in Wesley van Beck (20), Kaza Kajami-Keane (18), Jeff Garrett (16), Deandre Lansdowne (15) und Aher Uguak (12) gleich fünf weitere Chemnitzer Akteure zweistellig.



Am kommenden Mittwoch (17. April, 19 Uhr, im Sport-im-Osten-Livestream und Ticker) bestreitet Chemnitz vor heimischer Kulisse das erste von zwei Finalspielen um den ersten Titel der Klubgeschichte. Dabei geht es gegen Bahcesehir Istanbul. In Europas viertwichtigstem Vereinswettbewerb können die Niners sich zum dritten deutschen Sieger nach dem Mitteldeutschen BC (2004) und den Frankfurt Skyliners (2016) krönen.