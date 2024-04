Für Chemnitz stand gegen Bilbao aufgrund seines beruhigenden 25-Punkte-Polsters aus dem ersten Vergleich die Kontrolle des Geschehens im Vordergrund. Die Sachsen traten im ersten Viertel selbstbewusst auf und gingen mit einem 21:18-Führung in die erste Spielpause. Zum Ende des zweiten Viertels ließ die Konzentration des Heimteams nach und die Gäste aus Spanien nahmen eine knappe Führung mit in die Halbzeit (36:39).

Im zweiten Spielabschnitt geriet der Finaleinzug des Bundesliga-Zweiten auch zu keinem Zeitpunkt mehr in Gefahr, auch wenn die Hausherren in der Schlussphase nachlässiger agierten. Gerade die Würfe aus der Distanz waren zu selten von Erfolg gekrönt.

Nur 25% der Versuche fanden den Weg in den Korb. Da aber die Gäste nur 24% ihrer Dreier verwandeln konnten, geriet der 25 Punkte Vorsprung aus dem Hinspiel auch in der zweiten Spielhälfte nie ernsthaft in Gefahr.