Es war überraschend, wie müde und uninspiriert die Lions nach dem guten Saisonstart aufspielten. Marburg hatte leichtes Spiel, spazierte phasenweise durch die Reihen und baute den Vorsprung in den ersten beiden Vierteln peu à peu aus. Die Gastgeberinnen dürften sich selbst über die mangelnde Gegenwehr gewundert haben. Zudem war die Wurfquote aus dem Feld heraus mit nur 26 Prozent unterirdisch. Marburg verteidigte allerdings auch stark und zwang die Lions immer wieder zu schwierigen Notwürfen.

An der lethargischen Spielweise der Lions änderte sich auch nach der Pause nichts. Einziger Unterschied: Auch Marburg ließ nach. So gewann Halle das dritte Viertel mit 20:19, von einer Aufholjagd konnte aber keine Rede sein. Marburg ging mit einem entspannten 67:46 in das Schlussviertel und brachte sein Sieg locker nach Hause.