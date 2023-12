Bildrechte: IMAGO/Eckehard Schulz

Basketball | Bundesliga Niederlage für MBC-Frauen im ersten Teil des Alba-Doppelpacks

Hauptinhalt

10. Spieltag

08. Dezember 2023, 23:50 Uhr

Gleich zweimal geht es am Wochende für den Mitteldeutschen Basketball-Club gegen Alba Berlin. Die Frauen legten am Freitag in der Bundesliga vor. Es gab eine Niederlage bei einem der Top-Teams der Liga.