Das erste Viertel gehörte den Hallenserinnen, die den Abschnitt mit 24:23 für sich entscheiden konnten. Das darauffolgende Viertel begannen die Gäste unkonzentriert, sodass sich die Hannoveranerinnen mit einem Zehn-Punkte-Lauf auf 33:24 absetzen konnten. Das Signal für die Hallenserinnen, die erfolgreich antworteten und mit einem knappen Vorsprung von 39:38 in die Pause gingen.

Die Statistik sah gar nicht so schlecht aus für die Lions, die auch im weiteren Verlauf auf Augenhöhe spielten. Bei den Rebounds (30) lagen sie gegenüber den Luchsen (25) vorn, auch bei der Zwei-Punkte-Verwertung (65,5 Prozent) konnten die Hallenserinnen zu Hannover (57,1) ein Plus verzeichnen. Am Ende reichte es aber nicht. Nach einem Einbruch im letzten Abschnitt, als die Hallenserinnen acht Fouls kassierten und zwischen der 32. und 38. Spielminute ohne Korberfolg blieben, standen sie letztendlich mit leeren Händen da.