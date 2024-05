Am Ende behielt das Team von Headcoach Predrag Krunic beim 92:88 (51:41) knapp die Oberhand. Zwischenzeitlich hatte der MBC mit 16 Punkten geführt, ehe Göttingen in den letzten Minuten bis auf zwei Zähler herankam und sogar die Chance zum Ausgleich hatte.

Letztlich war es Johnathan Stove, mit 21 Punkten erfolgreichster Werfer des MBC, dessen zwei verwandelte Freiwürfe den Weißenfelsern den elften Saisonerfolg bescherten. Die Sachsen-Anhalter überholen damit in der Tabelle Göttingen und sind vor dem Saisonabschluss am Sonntag gegen Rasta Vechta nicht mehr vom 13. Platz zu verdrängen – die beste Platzierung seit neun Jahren. Den Klassenerhalt hatte der MBC bereits am vergangenen Wochenende unter Dach und Fach gebracht.