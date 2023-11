Es war ein beschwerlicher Start für die Niners in die Partie. Während Den Bosch im ersten Viertel 4/6 von der Dreierlinie traf, fiel für die Chemnitzer gar nichts von draußen. Die Gäste konnten beinahe froh sein, dass es nur mit einem 17:24-Rückstand in die erste Viertelpause ging.

Bis in die Schlussphase hätte das Spiel in beide Richtungen kippen können. MIt ein bisschen Glück und den richtigen Entscheidungen schafften es die Niners aber in der letzten Minute endlich den Deckel drauf zu machen. Schlüsselszene war das Foul an Aher Uguak bei dessen Dreier rund 50 Sekunden vor dem Ende. Uguak netzte alle drei Freiwürfe und setzte die Gastgeber mächtig unter Druck. Lansdowne machten mit seinen Freiwürfen wenig später dann alles klar.