Dieser Shootout hatte sich bis zur Halbzeitsirene noch nicht angedeutet. Die Gäste agierten eine zeitlang durchaus auf Augenhöhe – insbesondere weil Chemnitz zunächst unter dem eigenen Korb zu viele zweite Chancen zuließ. Peja lag nach dem ersten Viertel mit drei Punkten (10./26:29) vorn. Auch wenn die Niners von Beginn an mit einer starken Dreierquote zu überzeugen wussten, wogte das Geschehen bis Mitte des zweiten Durchgangs hin und her. Allerdings – so viel vorweg – der erfolgreiche Korbleger durch Jay Jay Chandler (15./37:38) sollte die letzte Führung der Kosovaren bedeuten.



Die Niners fanden endgültig ihren Fokus und setzten mit DeAndre Lansdowne, der vier Sekunden vor der Halbzeitsirene aus der eigenen Hälfte zum Buzzerbeater andribbelte ein Ausrufezeichen (20./48:45), das nachhallen sollte. Angeführt von Lansdowne (20 Punkte, 7 Rebounds) und dem überragenden Distanzschützen Wesley van Beck (22 Punkte bei 70 Prozent Trefferquote aus dem Feld, zudem mit 4 Rebounds und 6 Assists) eilten die Gastgeber in der Folge uneinholbar davon.