Wie schon in der Vorsaison sind die Basketballerinnen des GISA Lions MBC im Viertelfinale des DBBL-Pokals an den TK Hannover Luchsen gescheitert. Das Final Four findet damit ohne die Sachsen-Anhalterinnen statt. Hieß es vor einem Jahr im Viertelfinale 60:52, so setzte sich der Pokalsieger am Mittwoch in Halle nun knapp mit 71:68 durch.