Die Chemnitzer erwischten den besseren Start und spielten das gesamte erste Viertel in Führung liegend. Nach einer Auszeit des Gäste-Trainers gelang es Oradea bessere Antworten auf die Niners-Offensive zu finden, sodass das Pastore-Team Anfang des zweiten Viertels erstmals in Rückstand geriet. Doch mehrere erfolgreiche Drei-Punkt-Würfe in Folge brachten die Chemnitzer wieder in Front. Mit elf Punkten Vorsprung ging es in die Halbzeit.

Bildrechte: IMAGO/Alexander Trienitz