Für die Niners Chemnitz wird es am Mittwoch (24. April) im Europe Cup so richtig ernst. Das wohl wichtigste Spiel in der Vereinsgeschichte steht bevor. Nach dem 85:74-Heimsieg im Hinspiel gegen Bahcesehir Koleji erwartet die Mannschaft von Erfolgscoach Rodrigo Pastore in der Istanbuler Ülker Sports Arena ein Hexenkessel. Bis zu 14.000 Fans werden erwartet und ihr Team gnadenlos nach vorn peitschen. Eine Niederlage mit zehn Punkten können sich die Sachsen erlauben, um den begehrten Pokal in die Höhe zu strecken. Ob der Coup gelingt? Die Antwort gibt’s ab 18:00 Uhr im Audiostream von SPORT IM OSTEN.