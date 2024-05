Das erste Halbfinale findet am Dienstag (20.30 Uhr/Dyn) beim Hauptrundenzweiten Berlin statt, der den letztjährigen Champions-League-Sieger Telekom Baskets Bonn mit 3:0 ausgeschaltet hatte. Am Dienstag war dem elfmaligen Meister in Bonn der entscheidende Sieg gelungen (93:86).