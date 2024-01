Basketball-Trainer Ingo Freyer soll in Heidelberg die Kastanien aus dem Feuer holen. Der 52 Jahre alte frühere Nationalspieler übernimmt als Coach das Traineramt von Joonas Iisalo, der am vergangenen Wochenende entlassen wurde. Freyer erhielt zunächst einen Vertrag bis Saisonende. "Wir haben einen Trainer gesucht, der die BBL sehr gut kennt, sich im Abstiegskampf bewiesen hat und zudem sehr schnell auch während einer bereits laufenden Spielzeit Dinge verändern kann", wird Heidelbergs Sportlicher Leiter Alex Vogel in der Mitteilung zitiert: "All das trifft auf Ingo zu."