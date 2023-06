Der in Brüssel-Ukkel geborene und in Düsseldorf ausgewachsene Kostja Mushidi war Ende November 2021 nach Weißenfels gekommen. Große Erfolge feierte er mit den deutschen Junioren-Nationalmannschaften: 2016 führte er die U18-Auswahl zum ersten Titelgewinn beim prestigeträchtigen Albert-Schweitzer-Turnier in Mannheim überhaupt, 2018 die U20 zur Bronzemedaille bei der Europameisterschaft in Chemnitz. 2016 wurde Kostja Mushidi zum besten Spieler des Turniers gewählt, 2018 ins All-Star-Team der EM.