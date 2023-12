Auf der offiziellen BBL-Seite sind die Niners noch gar nicht erfasst. Kein Wunder, die Serie läuft ja noch. Derzeit stehen die Sachsen mit ihren 16 wettbewerbsübergreifenden Siegen in dieser Saison auf Platz vier. Erster sind die Telekom Baskets Bonn, die von April bis Juni 2023 in Bundesliga, Pokal und der Champions League sogar 18 Begegnungen in Folge für sich entschieden. Auf Rang zwei gemeinsam befinden sich mit 17 Erfolgen Alba Berlin in der Saison 2013/14 und wieder Bonn in der Zeit von Januar bis April 2023.