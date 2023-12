Ist der SCM nun schon seit längerer Zeit oben mit dabei, so gelten die Basketballer der Niners Chemnitz als Newcomer. Der Aufsteiger von 2020 stand 2022 und 2023 bereits im Playoff-Viertelfinale. Dazu kam ein sensationeller Pokalerfolg im November 2021 gegen Bayern München. In dieser Saison wurde dem Team von Rodrigo Pastore von Experten dann schon so einiges zugetraut. Dass es aber gleich hinauf bis zur Bundesliga-Spitze gehen würde, damit war nicht zu rechnen.

Die Sachsen verloren das erste Saisonspiel am 27. September bei Meister ratiopharm Ulm 85:90. Waren danach aber in 16 Partien nicht zu packen: Es folgten sechs Siege im FIBA-Europe-Cup, einer im BBL-Pokal und neun in der Bundesliga. Zuletzt gewannen die Niners klar mit 79:58 beim letztjährigen Halbfinalisten Baskets Oldenburg. Nun geht es in der Hauptrunde des Europacups am Mittwoch gegen Varese (Italien) und am Sonnabend (9.12.) im Pokal-Viertelfinale wieder gegen Ulm. Gelegenheit zur Revanche. Und zum Serienausbau. Kapitän Niners Richter sagt: "Wir können aus den Siegen viel Euphorie und Energie ziehen."