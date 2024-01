Die Gastgeber hatten von der ersten Sekunde an das Spiel und den Gegner im Griff. Mit einem 9:0-Lauf zogen die Weißenfelser bereits im ersten Viertel von 10:8 (6.) auf 19:8 (9.) davon und lagen schon nach 16 Minuten beim 41:21 erstmals mit 20 Punkten vorn. Die Gäste besaßen an diesem Tag keine Mittel, um die MBC-Offense zu stoppen. Die Weißenfelser holten doppelt so viele Rebounds (46:23) als der Gegner und hatten jenseits der Dreierlinie eine überragende Trefferquote aufzuweisen. Von 28 Versuchen landeten 14 im Tübinger Korb.