Bildrechte: IMAGO / Alexander Trienitz

Von wegen Osterspaziergang: Am Sonnabend (30. März) geht es in der Stadthalle Weißenfels heiß her. Ab 16 Uhr steigt das Ostderby zwischen dem Syntainics MBC und den sächsischen Überfliegern Niners Chemnitz. Noch nie konnten die Gastgeber aus Sachsen-Anhalt im Oberhaus ein Match gegen die Niners für sich entscheiden, nun möchten die Wölfe endlich einmal das Parkett als Sieger verlassen. Ob das gelingt, erfahren die Basketball-Freunde im MDR, der das Spiel live im TV und Stream überträgt.

Im Oberhaus hieß der Sieger immer: Niners Chemnitz

In der Tabelle trennen die Kontrahenten Welten. Der MBC rangiert mit 16 Punkten auf Rang 13, die Niners liefern sich derzeit mit den punktgleichen Münchnern (40 Zähler) ein knallhartes Rennen um die Spitze. Zum insgesamt achten Mal treffen nun der MBC und die Chemnitzer in der Basketball-Bundesliga aufeinander, bisher trugen stets die Sachsen den Sieg davon. Lang ist’s her, der letzte Erfolg der Weißenfelser im Ostderby datiert aus der letzten gemeinsamen ProA-Saison beider Klubs vom 11. März 2017, als sie sich zu Hause mit 88:74 durchsetzen konnten.

MBC-Headcoach Kunic: "Wir werden jetzt den Blick nach vorn richten"

Nach der blamablen 76:107-Punktspielpleite in Hamburg fordert MBC-Trainer Predrag Krunic eine klare Leistungssteigerung im Duell gegen die Niners, die nach dem grandiosen 98:73-Sieg im Hinspiel des Europe-Cup-Halbfinals in Bilbao mit ganz breiter Brust anreisen. "Wir haben in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt, waren nicht physisch genug. Hamburg ist dafür umso besser ins Spiel gestartet und war sehr präsent. Darauf haben wir lange keine Antwort gefunden", sagte der 56-jährige MBC-Headcoach. "Wir werden jetzt den Blick nach vorn richten", unterstrich Krunic. Bildrechte: IMAGO/HMB-Media

Geschäftsführer Geissler: "Wir wollen Chemnitz ärgern"

Unterstützung erhält er von MBC-Geschäftsführer Martin Geissler, der "ein sehr emotionales Derby" erwartet. "Wir wollen Chemnitz ärgern", bekräftigte der 40-Jährige. Er weiß aber auch, dass die Favoritenrolle klar verteilt ist. Und die liegt bei Chemnitz.