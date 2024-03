Von wegen Osterspaziergang: Am Sonnabend (30. März) geht es in der Stadthalle Weißenfels heiß her. Ab 16 Uhr steigt das Ostderby zwischen dem Syntainics MBC und den sächsischen Überfliegern Niners Chemnitz. Noch nie konnten die Gastgeber aus Sachsen-Anhalt im Oberhaus ein Match gegen die Niners für sich entscheiden, nun möchten die Wölfe endlich einmal das Parkett als Sieger verlassen. Ob das gelingt, erfahren die Basketball-Freunde im MDR, der das Spiel live im TV und Stream überträgt.