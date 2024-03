Während die Chemnitzer ausgeruht in das Duell Erster gegen Dritter gehen können, hat Alba Federn gelassen und unter der Woche zwei Niederlagen in der Euroleague kassiert. "Das kann man schon als Vorteil für uns sehen. Gerade Auswärtsspiele sind fordernder für den Körper", so Richter. Die Berliner performen in der Liga gut, sind in der Euroleague aber abgeschlagen Letzter. Die Reisen quer durch Europa sind aktuell mehr Last als Lust. "Wir müssen einfach sehen, wie viel Energie noch da ist. Sie warten ja die ganze Woche auf uns und können sich vorbereiten", sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda.