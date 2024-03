"Wir müssen unsere Fehler minimieren", schimpfte Niners-Center Kevin Yebo nach dem 79:84 gegen die Berliner . Gegen Alba brachten die Chemnitzer nur 54 Prozent ihrer Zwei-Punkt-Versuche, 23 Prozent von der Dreier-Linie, 70 Prozent der Freiwürfe und 40 Prozent der Fieldgoal-Versuche unter. In fast allen Statistiken hatte der Gast aus Berlin bessere Werte – und siegte letztlich.

Am Mittwoch und beim Tabellen-Elften der spanischen Liga ACB soll es nun besser laufen. Yebo wiederholt, worum es geht. "Konzentration ist ein Faktor. Aber wir müssen unsere Fehler minimieren. Dann können wir mit den großen Teams mitspielen."

Der Club Deportivo Basket Bilbao Berri, der erst 2000 gegründet wurde und seit 2004 dauerhaft in der starken ersten spanischen Liga spielt, zählt international nicht zu den absoluten Top-Teams. Doch der Bundesliga-Zweite aus Chemnitz sollte gewarnt sein. Bilbao marschierte ebenso wie die Niners ohne Niederlage durch die Vorrunde und souverän durch die Zwischenrunde.

Im Viertelfinale gelang dann Historisches: Gegen den polnischen Klub Legia Warschau drehten die Spanier einen 19-Punkte-Rückstand aus dem Hinspiel. Nach der 64:83-Niederlage in Warschau gewann Bilbao das Rückspiel 81:53, also mit 28 Punkten Vorsprung. Damit gelang die größte Aufholjagd in der Geschichte des Europe Cup.