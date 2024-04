Balinson war vor der Saison von den Orlando Solar Bears nach Crimmitschau gewechselt und nach mehreren Jahren am College und in der ECHL bei seiner ersten Station in Deutschland direkt durchgestartet. Bei den Eispiraten reifte der Verteidiger schnell zu einem Leistungsträger. Mit 21 Treffern und 23 Assists avancierte Balinson zudem zum punktbesten Abwehrmann in der DEL2. In den Playoffs gelangen dem Linksschützen in drei Partien neben einem Treffer auch zwei Assists. Bitter nur: Im dritten Viertelfinal-Spiel verletzte sich der 1,85 Meter große Verteidiger an der Schulter und fiel für den Rest der Saison aus.