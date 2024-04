Die Gäste von der Donau begannen wie so oft in dieser Serie mit Wucht und Tempo. 61 Sekunden waren gespielt, da lag der Puck im Tor des ETC. Corey Trivino kam mit Tempo ins Angriffsdrittel und bediente per Querpass Andrew Yogan. Der Topscorer der Regensburger ließ sich nicht bitten und brachte sein Team in Front. Die Eispiraten erholten sich langsam von diesem Rückschlag, spielten sich einige gute Szenen heraus, scheiterten allerdings immer kurz vor dem Tor oder an dessen Hüter Thomas McCollum. Die verletzungsgeplagte Defensive von Crimmitschau leistete sich in der 16. Minute dann einen folgenschweren Aussetzer. Die Eispiraten irrten über das Eis, die Oberpfälzer schossen Oleg Shilin im Tor schwindlig, so dass Andrew Schembri hinter dem Kasten des ETC entlang gehen konnte, Lukas Heger bediente, der gezielt und mit Präzision die Führung der Eisbären ausbaute.