Die Eispiraten Crimmitschau haben wie am Freitag gegen Kaufbeuren (3:4) erneut in der Overtime verloren. Bei den Eisbären Regensburg stand am Ende ein 2:3 n.V. zu Buche. In einem ausgeglichenen Anfangsdrittel waren die Regensburger in der 8. Minute in Führung gegangen. Nach einem torlosen Mittelabschnitt traf Reichel vor 4.071 Zuschauern im Powerplay zum Ausgleich (52.). Doch die bayrischen Domstädter legten zwei Minuten später erneut vor. Zwar gelang Kreutzer in der 59. Minute das 2:2, doch Regensburg schlug in der Verlängerung nochmals eiskalt zurück (63.).