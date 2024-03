In den Playdowns haben die Dresdner Eislöwen einen wichtigen Sieg eingefahren. Nach Rückstand drehten die Elbestädter die Partie gegen die Selber Wölfe in ein 3:2 nach Verlängerung (0:2, 0:0, 2:0, 1:0) und übernehmen die Führung in der Serie. Ein Erfolg fehlt noch zum Klassenerhalt.

Die Gäste gingen durch Nick Miglio (4.) und Frank Hördler (8.) früh in Führung. Dresden blieb zwei Abschnitte ohne Tor, glich aber im letzten Drittel schnell per Doppelschlag (41. Und 42.) durch Dani Bindels und Justin Florek aus. In der Verlängerung ließ Yannick Drews die knapp 3.000 Fans in Dresden jubeln.