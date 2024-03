Wie sich die Zeiten ändern. Vor einem Jahr standen die Eispiraten Crimmitschau in der DEL2 vor dem Abgrund, mussten erstmals seit sechs Jahren in die Playdowns. Dort retteten sich die Eispiraten durch ein 4:2 in der Serie "Best of Seven" gegen die Tigers Bayreuth. Jetzt, zwölf Monate später, steht der Verein vor dem größten Erfolg seit der Wende. Am Dienstag (19. März) können die Westsachsen gegen die Krefeld Pinguine schon den Deckel draufmachen, den vierten Sieg im vierten Spiel einfahren und so ins Playoff-Halbfinale einziehen.