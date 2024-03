Die Lausitzer Füchse haben bei den Kassel Huskies am Freitagabend mit 6:3 (0:2, 3:0, 3:1) gewonnen und damit in der "best-of-seven"-Serie auf 2:3 verkürzt.

Am Freitagabend mussten sich die Westsachsen mit 0:2 in heimischer Halle vor über 4.000 Zuschauern geschlagen geben. Der ETC konnte dabei keines seiner sechs Überzahlspiele in etwas Zählbares ummünzen. Niederberger (28.) und Marcinew ins leere Eispiraten-Tor kurz vor dem Ende sorgten für die Tore des Abends. In der "best-of-seven"-Serie führt Crimmitschau damit nun nur noch mit 3:2. Es fehlt also weiter ein Sieg zum Halbfinaleinzug.