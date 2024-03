Die Lausitzer Füchse haben gegen den großen Favoriten aus Kassel ein entscheidendes siebtes Spiel erzwungen. Die Sachsen feierten am Sonntag (24.03.2024) einen 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)-Sieg und schafften gegen das Topteam der Hauptrunde in der Serie "Best of Seven" den 3:3-Ausgleich. Die Entscheidung fällt am kommenden Dienstag in Kassel.