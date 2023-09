Dresden siegt nach Aufholjagd in der Overtime

Die Dresdner Eislöwen sind erfolgreich in die neue Saison gestartet: Die Sachsen setzten sich am Freitagabend im Heimspiel gegen Starbulls Rosenheim mit 3:2 nach Verlängerung durch.

Vor 2.481 Zuschauern gerieten die Eislöwen nach einem torlosen ersten Drittel mit 0:2 in Rückstand (30./44.). Doch die Dresdner steckten nicht auf und meldeten sich eindrucksvoll zurück. Erst traf Niklas Postel (48.) zum 1:2, ehe Dani Bindels im Powerplay (57.) den vielumjubelten Ausgleich perfekt machte. In der Verlängerung war es schließlich Johan Porsberger, der sein Team mit dem Treffer zum 3:2 nach 1:07 Minuten erlöste. Für die Elbestädter geht es am Sonntag mit dem Auswärtsduell bei EC RT Bad Nauheim weiter.

Corey Neilson, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: "Ich bin stolz auf mein Team. Es war nicht einfach, aber wir haben nicht aufgegeben und uns zurückgekämpft. Unsere Fans haben uns viel Energie gegeben. Mit dem ersten Drittel bin ich noch nicht zufrieden, aber ab dem zweiten Drittel wurde die Struktur im Spiel besser, auch wenn es Rosenheim uns schwer gemacht hat. Wir haben unseren Geschwindigkeitsvorteil aber gut genutzt und Rosenheim müde gelaufen. Das Tor von Niklas Postel war eine Erleichterung, weil wir angelaufen sind, aber die Überzeugung im Abschluss gefehlt hatte. Wir haben das Spiel am Ende gewonnen und damit bin ich natürlich sehr zufrieden."

Crimmitschau dreht Partie zum Sieg

Die Eispiraten Crimmitschau haben gegen den EV Landshut einen 0:2 Rückstand in einen Sieg gedreht. Zum Auftakt in die neue Saison gewannen die Westsachsen mit 4:3 (0:2, 1:0, 3:1).

Colin Smith fehlte bei den Eispiraten, Ladislav Zikmund und Justin Büsing gaben ihr Debüt. Die Neuzugänge mussten zusehen, wie Julian Kornelli und David Stieler ihr Team binnen einer Minute zwei Tore in Rückstand brachten (16./17. Minute). Im Mitteldrittel brachte Büsing mit seinem ersten Treffer für Crimmitschau sein Team wieder heran (37.). Im Schlussabschnitt stellte die Mannshcaft von Jussi Tuores auf den Kopf. Erst glich Scott Feser aus (45.), dann schoss Vincent Saparoni die Gäste erstmals in Front (50.). Doch Landshut brauchte kaum mehr als eine Minute bis zum erneuten Ausgleich (51.). Am Ende war es Thomas Reichel, der den Westsachsen den Sieg bescherte. Der Neuzugang von den Kassel Huskies brachte die Eispiraten zum Jubeln und markierte den Endstand (52.).

Weißwasser verliert in Selb

Die Lausitzer Füchse sind beim Vater-Sohn-Duell in Selb leer ausgegangen. Nach einem turbulenten Spiel hieß es am Ende 3:4 aus Sicht der Sachsen.