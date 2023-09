Premierensaison in Weißwasser: Die Lausitzer Füchse starten am Freitag (19.30 Uhr) bei den Selber Wölfen in ihre 20. Spielzeit in Folge in zweiten Liga – und das ohne ihren Topscorer der vergangenen zwei Jahre. Mit 28 Treffern und 35 Vorlagen war Hunter Garlent der Unterschiedsspieler in Weißwasser und wurde nicht umsonst zum besten Stürmer der DEL2 in der letzten Saison gewählt. "Eins zu eins" könne man den Topscorer natürlich nicht ersetzen, kündigte Füchse-Trainer Petteri Väkiparta an. "Klar ist der beste Spieler weg, aber das müssen wir nun als Mannschaft kompensieren. Wir sind in der Breite gut aufgestellt".

Füchse-Trainer Petteri Väkiparta kann mit der Vorbereitung seines Teams zufrieden sein. Bildrechte: IMAGO / Andreas Franke