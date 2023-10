Die Lausitzer Füchse haben bei Spitzenreiter Kassel Huskies eine 1:3-Niederlage kassiert. Dabei war das Spiel lange Zeit eng, der Sieg der Hessen war insgesamt aber hochverdient. In einem turbulenten ersten Drittel gingen die Huskies durch Carson McMillan in Führung (6.), die die Füchse jedoch durch Justin Van der Ven umgehend (7.) egalisieren konnten. Sven Valenti brachte den Tabellenprimus in Überzahl schnell wieder in Front (10.) und setzte nach 45 Minuten mit Vollendung eines schönen Spielzugs den Schlusspunkt zum 3:1. Die Füchse stehen damit nach der zweiten Niederlage in Folge auf Platz sieben und spielen Sonntag gegen Selb.