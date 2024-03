Der Torschütze zum 1:0 für Crimmitschau, Thomas Reichel, hatte solch ein Spektakel noch nicht erlebt, wie er Sport im Osten nach dem Sieg sagte: "So ein Up and Down im Spiel, auch in der Serie, das kann man nicht zweimal erleben." Auch Siegtorschütze Dominic Walsh war baff: "Beim letzten Spiel in Krefeld hätten wir den Sack schon zu machen müssen. Jetzt kommen wir hier nach zwei Toren Rückstand noch einmal heran. Wahnsinn."