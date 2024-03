In den letzten 20 Minuten ließ es Regensburg etwas langsamer angehen, was die Eispiraten zurück ins Spiel brachte. Saponari wurde neben dem Kasten angespielt und legte auf für Tobias Lindberg, der verkürzte (46.). Der ETC versuchte alles, spielte aber oft zu ungenau. Bis zur 54. Minute: Colin Smith zog zwei Gegner auf sich, spielte die Scheibe in den Slot auf Dominic Walsh. Nur noch ein Tor Rückstand. Doch der Torschütze musste 2:46 Minuten vor dem Ende einen Konter unfair unterbinden, die Eispiraten waren zwei Zeigerumdrehungen in Unterzahl. So kam keine Gefahr mehr auf, Yogan schnürte mit der Schlusssirene den Hattrick und bescherte den Endstand. Schon am Samstag geht es weiter, dann im Sahnpark in Crimmitschau.