Den zweiten Sieg an diesem Wochenende einfahren – mit diesem Ziel sind die Eispiraten Crimmitschau in das Heimspiel gegen die Eisbären Regengsburg gegangen. Der ETC ließ seine Fans im heimischen Sahnpark allerdings lange zappeln. Anders als beim 2:1-Erfolg in Ravensburg vom Freitag sollte die Entscheidung dieses Mal aber nicht erst im Penaltyschießen fallen.