Das Spiel in Dresden war vor den knapp 2.900 Zuschauern von Beginn an ein ausgeglichenes. Simon Karlsson brachte die Sachsen mit einem abgefälschten Schuss in der zwölften Minute in Front. Und die Eislöwen konterten noch vor der Drittelpause den Ausgleich. Johan Porsberger beförderte den Puck per Direktabnahme in die Maschen. Auch der Mittelabschnitt blieb packend. Wieder schafften die Pinguine den Ausgleich zum 2:2. Doch Dresden nutzte in der 30. Minute ein Überzahlspiel, David Suvanto knipste. Doch die Gäste hatten wieder die Antwort und schafften das 3:3. Die letzten 20 Minuten begannen mit einem bösen Bandencheck von Krefelds Alexander Ruuttu, wofür er fünf Minuten (plus Spieldauer) in die Box musste. Dresden konnte die Überzahl aber nicht nutzen. Die Gäste machten dann in der Schlussphase Nägel mit Köpfen, ließen das Netz der Eislöwen noch drei Mal zappeln, zwei Mal dabei ins leere Tor.