Eishockey | DEL2 Eispiraten triumphieren im Outdoor-Derby gegen die Eislöwen

52. Spieltag

16. Februar 2024, 23:05 Uhr

Das war Freiluftsport der besonderen Art: Die Eispiraten Crimmitschau haben das Sachsenderby gegen die Dresdner Eislöwen gewonnen. In einem packenden Eishockeyspiel setzten sich die Westsachsen am Freitag (16.02.2024) klar mit 7:3 durch. Gespielt wurde vor 15.000 Zuschauern im Auslauf der Skisprungschanze Klingenthal. Während Crimmitschau Platz drei festigt, verpasst Dresden den Sprung in die Pre-Playoff-Ränge.