Eishockey | DEL2 Dresdner Eislöwen schießen sich für Klingenthal warm

Nachholer vom 46. Spieltag

14. Februar 2024, 23:14 Uhr

Die Eislöwen Crimmitschau haben sich vor dem Freiluft-Spektakel in Klingenthal am Freitag warm geschossen. Am Mittwochabend fegten die Sachsen die Selber Löwen in der DEL2 mit einem 8:1-Schützenfest vom Eis.