Doch die Mannen von Petteri Väkiparta ließen sich vom Rückstand nicht beeindrucken und setzten selbst immer wieder offensive Akzente. Die Bemühungen der Füchse wurden daraufhin durch Roope Mäkitalo belohnt, der sein 13. Saisontor nach Vorlage von Grafenthin erzielte. In der 30. Minute nutzte Jake Coughler ein Powerplay zum 2:2 Ausgleich. Da im letzten Drittel keine Tore fielen, ging es in die Overtime. Dort zeigten sich die Eisbären Regensburg äußerst effizient. Mit dem zweiten Schuss trafen die Gäste in Person von Andrew Yogan zum entscheidenden 2:3. Durch die dritte Niederlage in Folge verweilen die Lausitzer Füchse auf Rang neun.