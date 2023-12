Bevor er Headcoach wurde, arbeitete Tuores bereits seit Sommer 2022 als Assistenztrainer in Crimmitschau. "Jussi macht eine sehr gute Arbeit und diese haben wir nun mit der Vertragsverlängerung belohnt", sagte Teammanager und Gesellschafter Ronny Bauer in einer Pressemitteilung.

"Ich bin sehr glücklich, meinen Vertrag bei den Eispiraten verlängert zu haben und auch in der kommenden Saison hier Trainer sein zu dürfen", erklärt Jussi Tuores, der Mittwochabend (20. Dezember) mit einem Arbeitspapier bis 2025 ausgestattet wurde. "Ich bin wirklich sehr glücklich darüber, wie die Dinge hier laufen und kann mich vollends mit der Vision identifizieren, die Ronny Bauer, Jörg Buschmann und die anderen Gesellschafter haben. Ich bin sehr aufgeregt, was die Zukunft für das Team, aber auch für mich bereithält. Wir wollen uns in den kommenden Jahren zu einem stetigen Playoff-Anwärter in der DEL2 entwickeln." Am Freitagabend haben der Trainer und sein Team die Chance, einen weiteren Schritt in diese Richtung zu gehen. Dann sind die Ravensburg Towerstars zu Gast im Sahnpark.