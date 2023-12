Bildrechte: Colourbox/ MDR.DE

Eislöwen siegen im DEL2-Keller - Eispiraten und Füchse verlieren

Hauptinhalt

28. Spieltag

17. Dezember 2023, 20:30 Uhr

Die Dresdner Eislöwen haben in der DEL2 einen kleinen Schritt Richtung rettendem Ufer gemacht - Dresden gewann am Sonntag gegen einen direkten Koknurrenten. Ihre Playoff-Chancen nicht verbessern konnten dagegen die Lausitzer Füchse und die Eispiraten Crimmitschau - Weißwasser verlor bei den Selber Wölfen, Crimmitschau in Landshut.