Das Spiel des FCM in der Taktik-Analyse

Zwar würden daraus auch Umschaltsituationen für den 1. FC Magdeburg entstehen, "wie zum Beispiel in solchen Chaos-Spielen wie gegen Schalke oder gegen Hertha", sagt Buß. Aber: "Aktuell ist es so, dass die Rate an Ballverlusten, die der FCM in gefährlichen Situationen hat, das größte Manko im Spiel des FCM ist."