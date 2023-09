Der FSV Zwickau trauert um einen seiner größten Spieler. Wie der Verein am Sonntag (10. September) mitteilte, ist Alois Glaubitz am Samstag (9. September) im Alter von 89 Jahren gestorben. "Diese unfassbar traurige Nachricht versetzte die Zwickauer Fußballwelt in tiefe Trauer. Der FSV Zwickau ist sehr betroffen und trauert um einen seiner größten Spieler", heißt es in einem Statement auf der Vereinshomepage und den Sozialen Medien des FSV.