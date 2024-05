Die frühere Nationaltürhüterin Almuth Schult soll vor einem Wechsel zu Bundesliga-Aufsteiger Carl Zeiss Jena stehen. Das schreibt die Bild am Donnerstag (30. Mai 2024). "Carl Zeiss Jena steht vor DEM Transfercoup des Sommers", hieß es in der Online-Ausgabe. Was ist dran an dem Transfergerücht?